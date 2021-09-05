Футболисты «Тоттенхэма» ощущают дискомфорт из-за нахождения на домашних матчах рядом со скамейкой запасных спортивного директора клуба Фабио Паритичи и технического директора клуба Стива Хитчена.

«Это не устраивает игроков. Запасные чувствуют, что они не могут свободно разговаривать с партнёрами на скамейке. И им не нравится, когда директора встают и кричат на официальных лиц матча», - рассказал некий источник The Sun.

Фабио Паратичи и Стив Хитчен находятся на матчах рядом с командой, поскольку коронавирусные ограничения предусматривают нахождение делегаций команд в одной зоне.