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Премьер-лига

​Клопп хочет ощутить вкус «нормальной жизни»

05 Сентября 2021 • 13:35 Комментировать

Юрген Клопп намерен отойти от дел и взять годичную паузу после того, как его действующий контракт с «Ливерпулем» истечёт.

«По завершению контракта хочу снова вспомнить, что такое нормальная жизнь. Это будет пауза на год, которой у меня в карьере ещё не было», - слова Клоппа приводит RTL.

Действующее трудовое соглашение Юргена Клоппа с «Ливерпулем» рассчитано до завершения сезона 2023/2024. Немец работает с командой с октября 2015 года.

Добавим, что в трёх стартовых турах нового чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал семь очков и делит с «Челси» четвёртое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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