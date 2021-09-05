​Клопп хочет ощутить вкус «нормальной жизни»

Юрген Клопп намерен отойти от дел и взять годичную паузу после того, как его действующий контракт с «Ливерпулем» истечёт.

«По завершению контракта хочу снова вспомнить, что такое нормальная жизнь. Это будет пауза на год, которой у меня в карьере ещё не было», - слова Клоппа приводит RTL.

Действующее трудовое соглашение Юргена Клоппа с «Ливерпулем» рассчитано до завершения сезона 2023/2024. Немец работает с командой с октября 2015 года.

Добавим, что в трёх стартовых турах нового чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал семь очков и делит с «Челси» четвёртое место в турнирной таблице.