«Ливерпуль» рассчитывает подписать с форвардом Мохамедом Салахом новый контракт, однако финансовые аппетиты египтянина могут стать проблемой в достижении договорённости. Как сообщает Mirror, Салах хочет повышения заработной платы до 500 тысяч фунтов (примерно 583 тысячи евро) в неделю.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

За «Ливерпуль» Мохамед Салах играет с лета 2017 года. За это время египтянин провёл за «красных» во всех соревнованиях 206 матчей. В них Салах забил 127 голов и отдал 49 результативных передач на партнёров.