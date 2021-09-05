Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 276 Комментарии
Премьер-лига

​Салах хочет зарабатывать полмиллиона в неделю слухи

05 Сентября 2021 • 11:12 Комментировать (2)

«Ливерпуль» рассчитывает подписать с форвардом Мохамедом Салахом новый контракт, однако финансовые аппетиты египтянина могут стать проблемой в достижении договорённости. Как сообщает Mirror, Салах хочет повышения заработной платы до 500 тысяч фунтов (примерно 583 тысячи евро) в неделю.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

За «Ливерпуль» Мохамед Салах играет с лета 2017 года. За это время египтянин провёл за «красных» во всех соревнованиях 206 матчей. В них Салах забил 127 голов и отдал 49 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Новостей Обзор
05 Сентября 2021 в 12:07
Неплохо так, пришёл и говоришь-я хочу...столько то в неделю!А именно 60млн рублей.Больше,чем президенты получают.А потом людям говоришь-да я вот не из за денег в футбол играю.Помню про Салаха смотрел в Ютубе как он разговаривает с кем то и смеясь говорит,что его причёска стоит дороже,чем у того парня.Тут как говорится,без комментариев.
ARTUR
05 Сентября 2021 в 11:21
почему бы и нет ??? нужно дать ему делянку на плантациях пусть зарабатывает , или канал в пустыне рыть , пирамиды красить , нужно дать человеку такую возможность . охренели уже в корень ,,работяги,,
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги объяснил, почему Кунде не был продан «Челси»
11:12 · Англия. Премьер-лига
​Салах хочет зарабатывать полмиллиона в неделю 2 слухи
10:40 · Англия. Премьер-лига
​Хабиб назвал возможную причину ухода Роналду из «Ювентуса»
10:26 · Англия. Премьер-лига
​Хабиб: «Роналду круче Месси» 2
09:21 · Англия. Премьер-лига
​Зарплата Фодена может вырасти почти в 4 раза
04 Сентября
16:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поборется с «Манчестер Сити» за хорватского таланта слухи
16:22 · Англия. Премьер-лига
Крал - о Влашиче: «Мы были соперниками, а теперь одноклубники»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Кейн лучше завершает атаки, чем Роналду» 4
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара: «Думаю, что я уже привык к скоростям АПЛ»
14:38 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд признан игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Санчо покинул расположение сборной Англии
13:24 · Англия. Премьер-лига
Райс сообщил руководству, что покинет «Вест Хэм» - клуб запросит за игрока не менее 100 миллионов евро 1
12:58 · Англия. Премьер-лига
Крал высказался по поводу перехода в «Вест Хэм» 1
12:13 · Англия. Премьер-лига
CIES: «МЮ» потратил больше всех на трансферном рынке после периода пандемии 2
11:44 · Англия. Премьер-лига
Клопп стал лауреатом специальной премии
Все новости
Рекомендуем
 