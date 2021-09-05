​Хабиб назвал возможную причину ухода Роналду из «Ювентуса»

Хабиб Нурмагомедов, известный российский боец, поддерживает дружеские отношения с вернувшимся в «Манчестер Юнайтед» звёздным Криштиану Роналду. На днях Хабиб заявил, что он уже достаточно давно узнал, что португалец вернётся на «Олд Траффорд». Боец дал новый комментарий на этот счёт журналистам, приоткрывая возможную причину отъезда Роналду из Италии.

«Он говорил, что ему скучно в Италии, говорил, что хотел бы отправиться в Англию», - высказался Хабиб.

За «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ранее выступал на протяжении шести сезонов. Именно в этом клубе португалец сделал себе имя в мировом футболе, после чего перебрался в мадридский «Реал».