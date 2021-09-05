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Премьер-лига

​Хабиб: «Роналду круче Месси»

05 Сентября 2021 • 10:26 Комментировать (2)

Известный боец Хабиб Нурмагомедов сказал, что Криштиану Роналду круче Лионеля Месси. Свою позицию он объяснил журналистам.

«Месси тоже очень хорошо играет. Это один из лучших футболистов в истории. По игре Месси и Роналду примерно равны, но в плане харизмы Криштиану круче», - высказался Нурмагомедов.

Стоит сказать, что Хабиб Нурмагомедов поддерживает дружеские отношения с Криштиану Роналду.

Добавим, что в летнее трансферное окно Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет. На будущем неделе звёздный португальский футболист начнёт тренироваться с «красными дьяволами». Выхода Роналду на поле можно ожидать уже 11 сентября, когда «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Overkill666
05 Сентября 2021 в 11:38
это не харизма. Харизма, это когда человеку делать и говорить порой ничего не надо, а к нему люди тянутся.в случае с Месси и Роналду. один молча играет и завораживает своей игрой. другой делает то же самое, но очень много вые...ся )
ARTUR
05 Сентября 2021 в 10:31
это как сказать что Хаббиб хороший боец , но в плане харизмы по сравнению с Макгрегором просто пыль , во у того харизма , от которой блевать хочется
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