​Хабиб: «Роналду круче Месси»

Известный боец Хабиб Нурмагомедов сказал, что Криштиану Роналду круче Лионеля Месси. Свою позицию он объяснил журналистам.

«Месси тоже очень хорошо играет. Это один из лучших футболистов в истории. По игре Месси и Роналду примерно равны, но в плане харизмы Криштиану круче», - высказался Нурмагомедов.

Стоит сказать, что Хабиб Нурмагомедов поддерживает дружеские отношения с Криштиану Роналду.

Добавим, что в летнее трансферное окно Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет. На будущем неделе звёздный португальский футболист начнёт тренироваться с «красными дьяволами». Выхода Роналду на поле можно ожидать уже 11 сентября, когда «МЮ» сыграет с «Ньюкаслом».