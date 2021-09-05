​Зарплата Фодена может вырасти почти в 4 раза

«Манчестер Сити» собирается предложить новый контракт своему воспитаннику – полузащитнику Филу Фодену. Как сообщает Daily Star, заработная плата футболиста может вырасти почти в 4 раза – с 40 до 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Действующее трудовое соглашение Фила Фодена с «Манчестер Сити» рассчитано до конца июня 2024 года. За первую команду «горожан» Фоден уже успел провести 124 матча в различных соревнованиях. В них футболист отметился 31 голом и 22 результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 11 сентября против «Лестера» на поле соперника.