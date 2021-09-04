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Премьер-лига

Роналду рассказал, сколько ещё планирует играть на высоком уровне

04 Сентября 2021 • 12:24 Комментировать

Португальский форвард Криштиану Роналду, сменивший туринский «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, рассказал о своих планах на будущее.

«Я намерен продолжать играть, мотивация по-прежнему присутствует в моей голове. Хочу как можно дольше сохранять необходимые качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Возможно, еще три, четыре или пять лет», - поведал 36-летний бомбардир в интервью Sport TV.

Нападающий заключил с «красными дьяволами» двухлетнее соглашение. В договоре прописан пункт о пролонгации сотрудничества на один сезон. За манкунианцев он будет выступать под седьмым номером.

Опубликована фотография шикарного особняка Роналду в Манчестере

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Криштиану Роналду
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