Роналду рассказал, сколько ещё планирует играть на высоком уровне

Португальский форвард Криштиану Роналду, сменивший туринский «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, рассказал о своих планах на будущее.

«Я намерен продолжать играть, мотивация по-прежнему присутствует в моей голове. Хочу как можно дольше сохранять необходимые качества, чтобы играть на самом высоком уровне. Возможно, еще три, четыре или пять лет», - поведал 36-летний бомбардир в интервью Sport TV.

Нападающий заключил с «красными дьяволами» двухлетнее соглашение. В договоре прописан пункт о пролонгации сотрудничества на один сезон. За манкунианцев он будет выступать под седьмым номером.

Опубликована фотография шикарного особняка Роналду в Манчестере