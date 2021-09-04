Клопп стал лауреатом специальной премии

Немецкий специалист Юрген Клопп, который работает наставником «Ливерпуля», был удостоен награды Freundship. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Anfield Watch.

Данная премия, учрежденная правительством Великобритании, посвящена отношениям между Германией и Англией.

Юрген Клопп занимает пост главного тренера мерсисайдского коллектива с 2015 года. Под его руководством «красные» завоевали чемпионский титул в сезоне-2019/2020.

Срок действия трудового соглашения 54-летнего наставника с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2024 года.

Ранее Клопп рассказал, как отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов.