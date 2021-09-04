«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку подписать Триппьера в январе

Фланговый защитник сборной Англии Киран Триппьер, выступающий на клубном уровне за мадридский «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Журналисты отмечают, что 30-летний футболист по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы пытались подписать игрока летом, но сделка сорвалась. Новое предложение английский клуб сделает в январе.

В стартовавшем сезоне испанского чемпионата Триппьер провел три поединка, в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт с «МЮ» рассчитан до середины 2023 года.