Адама Траоре может стать самым высокооплачиваемым игроком «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» продолжает попытки удержать вингера Адама Траоре у себя в клубе. Летом испанца не отпустили в «Тоттенхэм».

Вчера стало известно, что «волки» начали переговоры с представителями футболиста, а сегодня британское издание The Sun поделилось информацией касательно деталей нового соглашения. Сообщается, что «Вулверхэмптон» готов предложить игроку самую высокую зарплату в команде.

По предварительным данным, Траоре будет зарабатывать около семи миллионов евро в год. Таким образом клуб надеется отпугнуть потенциальных покупателей на 25-летнего испанца, который оценивается в 30 миллионов евро экспертами портала Transfermarkt.