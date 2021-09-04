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Премьер-лига

Адама Траоре может стать самым высокооплачиваемым игроком «Вулверхэмптона»

04 Сентября 2021 • 10:19 Комментировать
Уотфорд
...
Вулверхэмптон
3.30 3.20 2.30
11.09 17:00

«Вулверхэмптон» продолжает попытки удержать вингера Адама Траоре у себя в клубе. Летом испанца не отпустили в «Тоттенхэм».

Вчера стало известно, что «волки» начали переговоры с представителями футболиста, а сегодня британское издание The Sun поделилось информацией касательно деталей нового соглашения. Сообщается, что «Вулверхэмптон» готов предложить игроку самую высокую зарплату в команде.

По предварительным данным, Траоре будет зарабатывать около семи миллионов евро в год. Таким образом клуб надеется отпугнуть потенциальных покупателей на 25-летнего испанца, который оценивается в 30 миллионов евро экспертами портала Transfermarkt.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Адама Траоре
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