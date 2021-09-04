Кавани мог сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ

Звездный центрфорвард Эдинсон Кавани, будущее которого в «Манчестер Юнайтед» стало туманным после подписания Криштиану Роналду, имел предложение от другого представителя английской Премьер-лиги.

По информации Todo Fichajes, заинтересованность в услугах опытного голеадора проявлял «Эвертон». «Ириски» сделали предложение футболисту, однако получили отказ. Кавани решил провести нынешний сезон на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось о возможном переходе уругвайца в «Ювентус» и «Барселону».

Действующее трудовое соглашение 34-летнего форварда с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.