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Премьер-лига

Кавани мог сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб АПЛ

04 Сентября 2021 • 09:37 Комментировать

Звездный центрфорвард Эдинсон Кавани, будущее которого в «Манчестер Юнайтед» стало туманным после подписания Криштиану Роналду, имел предложение от другого представителя английской Премьер-лиги.

По информации Todo Fichajes, заинтересованность в услугах опытного голеадора проявлял «Эвертон». «Ириски» сделали предложение футболисту, однако получили отказ. Кавани решил провести нынешний сезон на «Олд Траффорд».

Ранее сообщалось о возможном переходе уругвайца в «Ювентус» и «Барселону».

Действующее трудовое соглашение 34-летнего форварда с «красными дьяволами» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2021
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