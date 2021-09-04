Звезда мирового футбола Криштиану Роналду прибыл в Манчестер. Напомним, что под занавес летнего трнсферного окна 36-летний португальский бомбардир сменил туринский «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед».

Журналисты таблоида The Sun разузнали, где поселился нападающий. На страницах издания опубликована фотография особняка, в котором будет жить Криштиану. Стоимость жилья оценивается в несколько миллионов фунтов.

Отмечается, что на территории дома расположен фитнес-центр с бассейном и джакузи. Это позволит португальцу в кратчайшие сроки набрать оптимальную форму.

Контракт Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023 года.