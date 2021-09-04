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Премьер-лига

Опубликована фотография шикарного особняка Роналду в Манчестере фото

04 Сентября 2021 • 09:16 Комментировать (3)

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду прибыл в Манчестер. Напомним, что под занавес летнего трнсферного окна 36-летний португальский бомбардир сменил туринский «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед».

Журналисты таблоида The Sun разузнали, где поселился нападающий. На страницах издания опубликована фотография особняка, в котором будет жить Криштиану. Стоимость жилья оценивается в несколько миллионов фунтов.

Отмечается, что на территории дома расположен фитнес-центр с бассейном и джакузи. Это позволит португальцу в кратчайшие сроки набрать оптимальную форму.

Контракт Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Altmax
04 Сентября 2021 в 09:57
Разве это не 3D-рендер?
Id152079006
04 Сентября 2021 в 09:57
Беднота и голытьба. Не то, что наша Рублёвка :)))
San13
04 Сентября 2021 в 09:30
Наши чиновники заржали в голос увидев эту статью:))
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