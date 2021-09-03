​Моуринью оставил комментарий на страничке заболевшего Джаки в «Инстаграме»

Гранит Джака сдал положительный тест на коронавирус и пропускает сентябрьские матчи сборной Швейцарии. При этом ранее полузащитник, защищающий цвета «Арсенала», отказался делать прививку против COVID-19.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оставил комментарий на страничке Джаки в «Инстаграме».

«Сделай прививку и будь в безопасности», - написал Моуринью.

Стоит сказать, что в летнее трансферное окно «Рома» пыталась заполучить Гранита Джаку, однако в конечном итоге сделка не состоялась. Джака не просто остался в «Арсенале», а ещё и подписал с лондонским клубом новое трудовое соглашение.