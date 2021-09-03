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Премьер-лига

Кавани раздосадован по причине пропуска игр за сборную Уругвая

03 Сентября 2021 • 17:52 Комментировать
Перу
1:1
Уругвай
окончен

Уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани раскритиковал решение клубов АПЛ не отпускать футболистов стран из красной зоны на матчи отбора к чемпионату мира.

«Нам пришлось столкнуться с решениями, принятыми организаторами лиг и турниров. Каждый из вариантов – уезжать в сборные или нет – будет для игроков плохим.

Ещё никто из нас не разбогател, выступая за свои сборные. У каждого футболиста есть обязательства перед самим собой, это моральный долг каждого – выступать под флагом своей страны. Нам никто не платит за то, что мы одеваем футболки своих стран», - цитирует Кавани Transfermarketweb.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Уругвая Эдинсон Кавани
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