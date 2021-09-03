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Премьер-лига

Венгер: «Фергюсон увёл у меня Роналду»

03 Сентября 2021 • 17:29 Комментировать

Арсен Венгер рассказал о том, как в своё время лондонский «Арсенал» был близок к оформлению трансфера Криштиану Роналду.

«Камбэк Криштиану на «Олд Траффорд» является следствием скорее эмоциональных причин, нежели футбольных. Решение, принятое манкунианцами, я не считаю стопроцентно рациональным. Найти баланс в команде – то ещё дельце. Футболисты с опытом способны много забивать.

Мне кажется, есть вклад Фергюсона в возвращение португальца. Когда-то сэр Алекс увёл у меня Роналду. Мы должны были пригласить его в свои ряды. Теперь он повторил этот трюк с «горожанами».

Мы тогда были готовы заплатить за Роналду 4 миллиона евро, тогда как «Манчестер Юнайтед» предложил 12», - приводит воспоминания Венгера Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Арсен Венгер Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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