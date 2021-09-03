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Премьер-лига

«Вулверхэмптон» предложит новый контракт Траоре

03 Сентября 2021 • 14:24 Комментировать
Уотфорд
...
Вулверхэмптон
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11.09 17:00

«Вулверхэмптон» намерен сохранить в своей команде нападающего Адаму Траоре, передаёт Birmingham Mail. По данным источника, руководство «волков» в ближайшее время встретится с окружением игрока, чтобы обсудить новый контракт.

Таким образом, в клубе надеются положить конец слухам вокруг нападающего. Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Тоттенхэм». На трансфере футболиста настаивает главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту, который хорош знаком с испанцем по совместной работе в «Вулверхэмптоне».

Напомним, что Траоре перешёл из «Миддлсбро» в 2018 году за 20 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Адама Траоре
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