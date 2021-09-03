Венгер уверен, что Холанн будет играть в АПЛ

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн продолжит карьеру в клубе из Премьер-лиги.

«АПЛ доминирует, потому что там больше всего денег, а лучшие игроки всегда стремятся заработать больше. Думаю, что Холанн станет вторым большим нападающим после Мбаппе. Его желание забивать голы и бороться в поединках впечатляет. Это те качества, которые отлично подходит для нападающего», - цитирует Венгера Goal.

Напомним, что Холлан является игроком «Боруссии» Дортмунд с 2020 года. В следующем году в его контракте будет действовать опция выкупа за 75 миллионов евро.