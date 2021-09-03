Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 159 Комментарии
Премьер-лига

Топ-клуб АПЛ хочет купить Кулибали

03 Сентября 2021 • 13:23 Комментировать

Лондонский «Челси» планирует усилить оборонительную линию сенегальским защитником Калиду Кулибали, об этом сообщает Football.London.

Как стало известно источнику, «пенсионеры» хотят оформить переход 30-летнего африканского футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент правами на игрока владеет «Наполи». Срок действия контракта Калиду с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 48 миллионов евро.

Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года. В стартовавшем сезоне Серии А он принял участие в двух играх.

Ранее сообщалось об интересе к сенегальцу со стороны «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Калиду Кулибали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» предложит новый контракт Траоре
14:12 · Англия. Премьер-лига
Венгер уверен, что Холанн будет играть в АПЛ
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересован в Лено слухи
13:23 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хочет купить Кулибали
12:51 · Англия. Премьер-лига
Венгер ждёт Холанна в АПЛ
11:08 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Начальный этап моей карьеры в «Сити» получился идеальным»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал свою цель на сезон-2021/2022
10:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» предлагал «Ювентусу» подписать Кавани после трансфера Роналду слухи
10:41 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Трансфер Роналду - огромный плюс для АПЛ»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» зимой попробует подписать Лингарда слухи
09:54 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» просил сделать исключение для Роналду, чтобы тот не отправлялся на карантин
09:42 · Англия. Премьер-лига
Орье переходит в «Арсенал» 2
09:40 · Англия. Премьер-лига
Сын Роналду будет заниматься в академии «Манчестер Юнайтед»
02 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Сауль: «Челси» - лучший клуб, чтобы победить в АПЛ» 1
22:54 · Англия. Премьер-лига
Роналду отреагировал на получение номера 7 в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем
 