Топ-клуб АПЛ хочет купить Кулибали

Лондонский «Челси» планирует усилить оборонительную линию сенегальским защитником Калиду Кулибали, об этом сообщает Football.London.

Как стало известно источнику, «пенсионеры» хотят оформить переход 30-летнего африканского футболиста в зимнее трансферное окно. В данный момент правами на игрока владеет «Наполи». Срок действия контракта Калиду с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 48 миллионов евро.

Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года. В стартовавшем сезоне Серии А он принял участие в двух играх.

Ранее сообщалось об интересе к сенегальцу со стороны «ПСЖ».