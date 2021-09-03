Венгер ждёт Холанна в АПЛ

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением относительно будущего звездного форварда Эрлинга Холанна, выступающего в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, Эрлинг окажется в Англии. Премьер-лига сейчас доминирует над другими европейскими чемпионатами. Здесь очень много денег.

Холанн обладает огромным талантом. Он всегда стремится побеждать, у него есть все, чтобы стать великим бомбардиром», - передает слова французского специалиста портал Goal.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему скандинаву со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Челси».

Трудовой договор Эрлинга со «шмелями» истекает в 2024 году. Его стоимость оценивается в 130 миллионов евро.