Мане назвал свою цель на сезон-2021/2022

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о своей цели на сезон-2021/2022. Слова сенегальского футболиста приводит портал Goal.com.

«Я хочу продолжать забивать голы. Моя цель – 30 голов в этом сезоне. Думаю, это вполне реально. Также команда нацеливается на завоевание трофеев. Наши болельщики ждут этого. «Ливерпуль» остался недоволен минувшим сезоном, мы способны на большее», - сказал африканский футболист.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Садио принял участие в трех поединках, записав на свой счет один результативный удар.