Рой Кин: «Трансфер Роналду - огромный плюс для АПЛ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возвращении португальского форварда Криштиану Роналду в манкунианский клуб. О сделке было объявлено под занавес летнего трансферного окна.

«Меня удивил этот трансфер, ведь многие считали, что КриРо в шаге от «Манчестер Сити». Сейчас это совершенно другой футболист, если сравнивать с тем, когда он уходил из «МЮ». Роналду серьезно покачал свой футбольный интеллект.

Переход Криштиану – огромный плюс для АПЛ. Очень хочу снова увидеть его в футболке «красных дьяволов», - передает слова ирландца ITV Studio.

36-летний португалец подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года. Он будет выступать на «Олд Траффорд» под седьмым номером.