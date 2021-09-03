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Рой Кин: «Трансфер Роналду - огромный плюс для АПЛ»

03 Сентября 2021 • 10:41 Комментировать

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о возвращении португальского форварда Криштиану Роналду в манкунианский клуб. О сделке было объявлено под занавес летнего трансферного окна.

«Меня удивил этот трансфер, ведь многие считали, что КриРо в шаге от «Манчестер Сити». Сейчас это совершенно другой футболист, если сравнивать с тем, когда он уходил из «МЮ». Роналду серьезно покачал свой футбольный интеллект.

Переход Криштиану – огромный плюс для АПЛ. Очень хочу снова увидеть его в футболке «красных дьяволов», - передает слова ирландца ITV Studio.

36-летний португалец подписал с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года. Он будет выступать на «Олд Траффорд» под седьмым номером.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рой Кин
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