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Премьер-лига

Орье переходит в «Арсенал»

03 Сентября 2021 • 09:42 Комментировать (2)

Ивуарийский защитник Серж Орье, прекративший сотрудничество с «Тоттенхэмом», останется в английской Премьер-лиге. Как информирует Sky Sports, 28-летнего свободного агента подпишет другой лондонский клуб – «Арсенал».

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к Сержу со стороны московского «Спартака» и французского «Лилля».

В составе «шпор» Орье выступал с 2017 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги защитник принял участие в 19 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

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Арсенал Лондон Серж Орье Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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LMI
03 Сентября 2021 в 10:05
Еще при Венгере хотел прийти, но не пришел
Ale10JUFC
03 Сентября 2021 в 09:57
Нормальный так то вариант для гуннеров. После Бельерина точно не хуже чел подъехал.
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