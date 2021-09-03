Орье переходит в «Арсенал»

Ивуарийский защитник Серж Орье, прекративший сотрудничество с «Тоттенхэмом», останется в английской Премьер-лиге. Как информирует Sky Sports, 28-летнего свободного агента подпишет другой лондонский клуб – «Арсенал».

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к Сержу со стороны московского «Спартака» и французского «Лилля».

В составе «шпор» Орье выступал с 2017 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги защитник принял участие в 19 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.