Роналду отреагировал на получение номера 7 в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду снова будет играть за «Манчестер Юнайтед» под номером 7. В четверг вечером «красные дьяволы» официально объявили об этом, добавив, что уругвайский форвард Эдинсон Кавани теперь будет выступать с номером 21 на футболке.

Криштиану Роналду дал короткий комментарий после получения седьмого номера в «Манчестер Юнайтед».

«Я не был уверен, можно ли снова получил номер 7. Хочу сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест», - приводит слова Роналду пресс-служба манкунианского клуба в «Твиттере».

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет после ухода.