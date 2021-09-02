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Премьер-лига

​«Ювентус» не питает иллюзий в отношении возвращения Погба слухи

02 Сентября 2021 • 22:16 Комментировать

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце июня 2022 года. Если «красные дьяволы» не договорятся с французским хавбеком о новом трудовом соглашении, то клуб рискует второй раз в истории потерять его бесплатно.

Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» по-прежнему сохраняет интерес к Полю Погба. При этом в туринском клубе не питают иллюзий, понимая, насколько сложно будет вернуть француза в свои ряды.

Напомним, что Поль Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. За это время француз провёл 178 матчей, забил 34 гола и отдал 40 голевых передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба Трансферы футбола - лето 2022
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