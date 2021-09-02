Ведущие лондонские клубы собрали огромную сумму денег на благотворительность

Накануне старта сезона «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» принимали участие в товарищеском турнире The Mind Series, вырученные деньги за продажу билетов и прав на телетрансляцию с которого были отправлены на благотворительность.

Сегодня лондонские клубы у себя на официальных сайтах опубликовали отчетности суммы пожертвований. В общей сложности, руководство команд передало благотворительному фонду около 250 тысяч евро.

К слову, организация Mind занимается помощью людям с психическими расстройствами. Она на постоянной основе проводит одни из крупнейших благотворительных акций на территории Великобритании.