Под конец трансферного окна появилась информация, что «Ливерпуль» попытается приобрести лидера «Брайтона» Ива Биссума. Но, мерсисайдцам не удалось вовремя оформить сделку.

Теперь переход полузащитника находится под вопросом, ведь в январе перехватить футболиста у «красных» попытаются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», свидетельствует издание The Sun. Источник уверяет, что клубы намерены перебить предложение «Ливерпуля», которое ровно 45 миллионам евро.

Стоит отметить, что 24-летний Биссума в прошлом сезоне провел за «Брайтон» 39 матчей, в которых записал себе в актив два забитых мяча.