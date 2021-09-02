«Манчестер Юнайтед» отреагировал на рекорд Роналду

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» прокомментировала рекордное достижение португальца Криштиану Роналду в матчах на международном уровне. Форвард отметился дублем во встрече с Ирландией (2:1) и превзошел достижение иранца Али Даеи. В настоящий момент на счету CR7 111 забитых мячей.

«111. Лучший голеадор в истории национальных команд. Наши поздравления», - гласит сообщение манкунианцев в инстаграм-аккаунте.

Роналду вернулся на «Олд Траффорд» в летнее трансферное окно, подписав с «красными дьяволами» контракт по схеме «2+1». Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Роналду прокомментировал свой бомбардирский рекорд