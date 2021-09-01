​Жоржиньо: «Злился, когда меня называли сыном Сарри»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался о критике, с которой ему приходилось сталкиваться в прошлом.

«В начале моего пути в «Челси» я сильно скучал по «Наполи». Мы ведь все помним, что обо мне говорили, верно? Меня называли слишком медленным. Меня называли слишком слабым. Меня называли сыном Сарри. Чёрт, это меня так злило.

Но меня недооценивали. Видите ли, у меня был плохой старт во всех клубах, и это невероятно. Когда я приехал в «Верону», меня там не хотели видеть, но я продолжал работать и завоевал уважение. У меня был тяжёлый сезон в «Наполи», но пришёл Сарри и всё изменил.

Когда меня критиковали в «Челси», я использовал критику как топливо. Я думал: «Этим людям придётся краснеть». Теперь я сижу здесь с титулами Лиги Европы и Лиги чемпионов. Поэтому говорю спасибо всем критикам. Я серьёзно, спасибо всем вам», - написал Жоржиньо в блоге для The Players 'Tribune.