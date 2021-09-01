«Лестер» отдал Прата в аренду клубу Серии А

«Торино» укрепил среднюю линию, подписав полузащитника сборной Бельгии и «Лестера» Денниса Прата. 27-летний хавбек переехал в Турин на правах годичной аренды, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

После истечения срока соглашения «Торино» будет иметь возможность выкупить игрока.

Стоит отметить, что Прат имеет опыт выступлений в Серии А. На протяжении трех лет бельгиец защищал цвета генуэзской «Сампдории».

В прошлом сезоне чемпионата Англии Деннис сыграл 15 поединков, записав на свой счет гол и результативный пас.

Ранее «Торино» объявил об аренде полузащитника Йосипа Брекало.