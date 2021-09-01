«Вест Хэм» назвал стоимость аренды Крала

В клубном твиттер-аккаунте лондонского «Вест Хэма» опубликован пост, посвященный переходу полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

В публикации фигурирует сумма в 4,5 миллиона фунтов (~5,2 миллиона евро). По всей видимости, это сумма, которую «молотобойцы» заплатили «красно-белым» за аренду чешского футболиста.

Вчера, 31 августа, стало известно о переходе Крала в английский коллектив. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022. По окончании аренды «Вест Хэм» может выкупить игрока.

За «Спартак» Алекс отыграл 60 поединков, в которых записал себе в актив шесть результативных передач.