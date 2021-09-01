Португальский полузащитник Элдер Кошта покинул «Лидс» и перебрался в испанский чемпионат, где будет выступать за «Валенсию». Об этом отрапортовала пресс-служба «летучих мышей».

Валенсийцы арендовали 27-летнего футболиста на один сезон с правом последующего выкупа. Аренда вингера обойдется испанскому клубу в два миллиона евро.

Напомним, что за «Валенсию» выступает российский хавбек Денис Черышев.

В сезоне-2021/2022 английской Премьер-лиги Кошта провел 22 поединка, забил три гола и трижды ассистировал своим одноклубникам.