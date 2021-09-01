Шукер: «Вест Хэм» подойдёт Влашичу, Мойес поможет ему в развитии»

Легендарный хорватский форвард Давор Шукер поделился мнением о переходе своего соотечественника Николы Влашича из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм».

«Вест Хэм» - отличный вариант. Этот клуб ему подойдет. Мойес - прекрасный тренер, который поможет Влашичу в развитии», - рассказал Шукер в беседе с корреспондентом Sport24.

О трансфере Влашича в английский клуб было объявлено во вторник, 31 августа. Никола подписал с «молотобойцами» долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.

За ЦСКА хорват выступал с 2018 года. В российском чемпионате полузащитник провел 86 матчей и отметился 28 забитыми мячами.