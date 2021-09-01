Голкипер «МЮ» рассказал, как отреагировал на трансфер Роналду

Португальский голеадор Криштиану Роналду недавно вернулся в «Манчестер Юнайтед». Своей реакцией на этот трансфер поделился вратарь «красных дьяволов» Ли Грант.

«Футболисты зачастую узнают новости последними. Последнее время ходили слухи о переходе КриРо в «Манчестер Сити». Мы даже шутили, что произойдет с Роналду, если он примет предложение «Сити». Однако все быстро поменялось. Это невероятная новость», - передает слова вратаря talkSPORT.

36-летний португалец подписал с манкунианцами контракт по схеме «2+1». Заработная плата Криштиану на «Олд Траффорд» составит порядка 29 миллионов евро.