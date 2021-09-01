Пеле отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Легенда мирового футбола Пеле отреагировал на возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Будь счастлив, Криштиану», - гласит сообщение легендарного бразильца в твиттер-аккаунте.

Во вторник, 31 августа, «красные дьяволы» объявили о подписании контракта с 36-летним голеадором. Трудовое соглашение рассчитано на два года с возможностью продления на сезон. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Напомним, что Криштиану уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год.