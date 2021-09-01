Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 159 Комментарии
Премьер-лига

Пеле отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

01 Сентября 2021 • 10:53 Комментировать (2)

Легенда мирового футбола Пеле отреагировал на возвращение португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Будь счастлив, Криштиану», - гласит сообщение легендарного бразильца в твиттер-аккаунте.

Во вторник, 31 августа, «красные дьяволы» объявили о подписании контракта с 36-летним голеадором. Трудовое соглашение рассчитано на два года с возможностью продления на сезон. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Напомним, что Криштиану уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Криштиану Роналду
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
AlessandroDP
01 Сентября 2021 в 11:02
пеПе??? Ну вы не перестаете удивлять)
Манкунианец76
01 Сентября 2021 в 11:01
...вот поэтому,легендарный Пеле,ты и Король Футбола,что творишь не только на поле но и за его пределами)))И то что ты сказал,а главное-КАК СКАЗАЛ про возвращение Рона домой-очень большого стоит!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
11:00 · Англия. Премьер-лига
Алонсо поддержал идею отстранения арбитра Тэйлора от судейства матчей «Челси»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Пеле отреагировал на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед» 2
10:48 · Англия. Премьер-лига
Пол Мерсон - о трансферах «Арсенала»: «Я бы лучше распорядился такой огромной суммой денег»
10:30 · Англия. Чемпионшип
«Рома» отправила Ольсена в Чемпионшип официально
10:21 · Англия. Премьер-лига
Форвард, которым интересовался «Рубин», перешёл в «Кристал Пэлас» официально
09:52 · Англия. Премьер-лига
Агент ван де Бека упрекнул «МЮ» в отсутствии желания отпустить игрока в другой клуб
08:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль не захотел отправляться в аренду в «Лион»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Крал обладает огромным потенциалом»
08:32 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» должен решить вопрос выкупа Анджорина уже зимой
08:11 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» арендовал нападающего у «РБ Лейпцига» официально
01:52 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил о подписании Сауля 3 официально
01:45 · Англия. Премьер-лига
Сауль – в «Челси», Гризманн – в «Атлетико», Люк де Йонг – в «Барселону»: появилась свежая информация о судьбе сделок 1
01:24 · Англия. Премьер-лига
​Рондон стал игроком «Эвертона» официально
01:03 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» сообщил об уходе Орье официально
00:57 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объявил о переходе Томиясу 1 официально
Все новости
Рекомендуем
 