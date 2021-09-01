Мойес: «Крал обладает огромным потенциалом»

Лондонский «Вест Хэм» накануне оформил переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала на правах аренды. Своими мыслями по этой сделке поделился наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес.

«Рад видеть Алекса в команде. Этот футболист прибавит конкуренции за место в середине поля. Крал – молодой игрок, обладающий огромным потенциалом. Думаю, у него не возникнет проблем с адаптацией в Англии», - передает слова специалиста пресс-служба лондонского клуба.

Стоит отметить, что по истечении срока аренды английский клуб сможет выкупить Крала.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 23-летний хавбек сыграл пять матчей и отдал голевую передачу.