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​«Челси» объявил о подписании Сауля официально

01 Сентября 2021 • 01:52 Комментировать

Сауль Ньинес стал футболистом «Челси». Лондонский клуб на своём официальном сайте сообщил об аренде 26-летнего полузащитника с правом выкупа в конце сезона 2021/2022.

- Фанаты «Челси», теперь я один из вас. Мне не терпится надеть клубную футболку, начать тренироваться и увидеть вас всех. До скорого! – сказал Сауль после перехода в лондонский клуб.

Сауль начинал футбольный путь в академии «Реала», но затем оказался в академии «Атлетико». Полузащитник выступал за «матрасников» на протяжении почти всей своей карьеры. Исключением стал сезон 2013/2014, в котором Сауль играл за «Райо Вальекано» на правах аренды.

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