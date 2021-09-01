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Сауль – в «Челси», Гризманн – в «Атлетико», Люк де Йонг – в «Барселону»: появилась свежая информация о судьбе сделок

01 Сентября 2021 • 01:45 Комментировать

Трансферное окно в Англии и Испании закрылось в 01:00 по московскому времени, и появилась информация о том, что сделки по Саулю и Антуану Гризманну сорвались. Однако программа El Larguero на Cadena SER сообщила новые данные. Ссылаясь на источники в Ла Лиге, утверждается, что трансферные документы поступили вовремя. Это означает, что в ближайшее время Сауль будет представлен как игрок «Челси», а Антуан Гризманн – как игрок «Атлетико». Кроме того, «Барселона» оформит переход из «Севильи» Люка де Йонга.

Остаётся ожидать официальной информации об этих сделках от клубов, принимающих в них участие.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Барселона Севилья Люк Де Йонг Антуан Гризманн Сауль Ньигес Трансферы футбола - лето 2021
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