«Эвертон» разместил на своём официальном сайте информацию о переходе в свои ряды нападающего Саломона Рондона. 31-летний венесуэлец поставил подпись под контрактом на два сезона с опцией продления ещё на год. Рондон достался мерсисайдцам бесплатно.

В «Эвертоне» Саломон Рондон воссоединился с Рафаэлем Бенитесом. Под руководством этого тренера венесуэлец ранее выступал за «Ньюкасл» и «Далянь Про».

- Я очень рад вернуться в Премьер-лигу Англии. Здесь мне очень нравилось играть. Я горд защищать цвета клуба с такой богатой историей, как у «Эвертона», - сказал Рондон.

В России Саломона Рондона знают по выступлениям за «Зенит» и ЦСКА.