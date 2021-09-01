Серж Орье уходит из «Тоттенхэма». Лондонский клуб на страницах своего официального сайта сообщил о достижении с 28-летним футболистом взаимной договорённости о разрыве контракта.

«Мне очень понравилось время, которое я провёл в «Тоттенхэме», и я хочу поблагодарить клуб и болельщиков. Но я чувствую, что сейчас подходящее время для нового вызова», - высказался Орье по поводу своего ухода.

В «Тоттенхэме» Серж Орье провёл четыре года. За это время он принял участие в 110 матчах в различных соревнованиях. В них ивуариец записал на свой счёт 8 голов и 17 результативных передач на партнёров.