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Премьер-лига

​«Тоттенхэм» сообщил об уходе Орье официально

01 Сентября 2021 • 01:03 Комментировать

Серж Орье уходит из «Тоттенхэма». Лондонский клуб на страницах своего официального сайта сообщил о достижении с 28-летним футболистом взаимной договорённости о разрыве контракта.

«Мне очень понравилось время, которое я провёл в «Тоттенхэме», и я хочу поблагодарить клуб и болельщиков. Но я чувствую, что сейчас подходящее время для нового вызова», - высказался Орье по поводу своего ухода.

В «Тоттенхэме» Серж Орье провёл четыре года. За это время он принял участие в 110 матчах в различных соревнованиях. В них ивуариец записал на свой счёт 8 голов и 17 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Серж Орье
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