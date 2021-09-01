Эктор Бельерин возвращается в родную Испанию, по крайней мере, на один сезон. На страницах официального сайта «Арсенала» сообщается о переходе 26-летнего Бельерина в «Бетис» на правах аренды до конца текущего сезона.

Эктор Бельерин начинал заниматься футболом в академии «Барселоны», но затем оказался в академии «Арсенала». За первую команду «канониров» Бельерин провёл 239 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 29 голевых передач.

Добавим, что «Бетис» в трёх стартовых турах чемпионата Испании раздобыл два очка и занимает 14 место в турнирной таблице Ла Лиги. Главным тренером команды является Мануэль Пеллегрини.