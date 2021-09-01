Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 161 Комментарии
Премьер-лига

​Жоржиньо не беспокоят мысли о «Золотом мяче»

01 Сентября 2021 • 00:35 Комментировать

Жоржиньо в текущем календарном году выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и чемпионат Европы со сборной Италии. Хавбека считают фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но самого его не беспокоят мысли по поводу этой престижной награды.

«Я позволю вам, журналистам, говорить «Золотом мяче». А сам я просто наслаждаюсь моментом. До принятия решения остаётся несколько месяцев. Я сосредоточен на том, чтобы наслаждаться настоящим, а дальше посмотрим, что будет», - сказал Жоржиньо на пресс-конференции.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса «Золотой мяч» не вручался.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Италии Жоржиньо Жоржиньо Фрелло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
01:52 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил о подписании Сауля официально
01:45 · Англия. Премьер-лига
Сауль – в «Челси», Гризманн – в «Атлетико», Люк де Йонг – в «Барселону»: появилась свежая информация о судьбе сделок
01:24 · Англия. Премьер-лига
​Рондон стал игроком «Эвертона» официально
01:03 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» сообщил об уходе Орье официально
00:57 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объявил о переходе Томиясу 1 официально
00:47 · Англия. Премьер-лига
​Бельерин арендован «Бетисом» официально
00:35 · Англия. Премьер-лига
​Жоржиньо не беспокоят мысли о «Золотом мяче»
00:24 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА попрощался с Влашичем трогательным видео видео
31 Августа
23:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» показал Роналду в форме клуба фото
23:06 · Англия. Премьер-лига
​Кейн не считает, что его репутация пострадала
22:52 · Россия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» объявил о переходе Крала официально
22:12 · Англия. Премьер-лига
​Кунде в «Челси» не будет
21:53 · Англия. Премьер-лига
​Сауль переходит в «Челси»
20:39 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» купил у «Барселоны» Эмерсона 2 официально
19:17 · Россия. Премьер-лига
Анджорин проходит медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем
 