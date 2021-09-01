​Жоржиньо не беспокоят мысли о «Золотом мяче»

Жоржиньо в текущем календарном году выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и чемпионат Европы со сборной Италии. Хавбека считают фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но самого его не беспокоят мысли по поводу этой престижной награды.

«Я позволю вам, журналистам, говорить «Золотом мяче». А сам я просто наслаждаюсь моментом. До принятия решения остаётся несколько месяцев. Я сосредоточен на том, чтобы наслаждаться настоящим, а дальше посмотрим, что будет», - сказал Жоржиньо на пресс-конференции.

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса «Золотой мяч» не вручался.