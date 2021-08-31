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Премьер-лига

​«Манчестер Юнайтед» показал Роналду в форме клуба фото

31 Августа 2021 • 23:32 Комментировать

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». В сентябре у любителей футбола будет возможность снова увидеть звёздного португальца на футбольном поле в футболке «МЮ». А пока клуб порадовал своих фанатов несколькими фотографиями Роналду в форме.

На текущий момент непонятно, под каким номером Криштиану Роналду будет играть за «Манчестер Юнайтед». Правила АПЛ не позволяют Роналду взять любимый номер 7, даже если Эдинсон Кавани согласится его уступить.

После трёх туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице с семью очками и разностью мячей 7:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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