Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не считает, что его репутация пострадала. Этим летом Кейн открыто выражал желание перейти в «Манчестер Сити», но лондонский клуб не отпустил игрока.

«Пострадала ли моя репутация? Нет, я так не думаю. Любой, кто работает в футбольной индустрии, знает, как это работает. Я довольно спокойно относился к ситуации. Когда ты находишься внутри этой ситуации и знаешь правду, твоя совесть чиста», - рассказал Кейн в ходе интервью для talkSPORT.

«Я буду продолжать стремиться к своей цели – выиграть трофей в составе «Тоттенхэма», - отметил футболист.