​Кунде в «Челси» не будет

Оборонительная линия «Челси» не будет усилена Жюлем Кунде, выступающим за «Севилью». Инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что стороны не смогли договориться, и переговоры были прекращены.

С Кунде СМИ связывали «Челси» на протяжении нескольких недель. Француз играет за «Севилью» с лета 2019 года, и за это время его оценочная стоимость по версии экспертов из transfermarkt выросла с 15 до 60 миллионов евро. В начале уходящего лета Кунде дебютировал за национальную сборную Франции. Позже защитник провёл за «трёхцветных» ещё один матч на чемпионате Европы.