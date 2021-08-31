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​Кунде в «Челси» не будет

31 Августа 2021 • 22:12 Комментировать

Оборонительная линия «Челси» не будет усилена Жюлем Кунде, выступающим за «Севилью». Инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что стороны не смогли договориться, и переговоры были прекращены.

С Кунде СМИ связывали «Челси» на протяжении нескольких недель. Француз играет за «Севилью» с лета 2019 года, и за это время его оценочная стоимость по версии экспертов из transfermarkt выросла с 15 до 60 миллионов евро. В начале уходящего лета Кунде дебютировал за национальную сборную Франции. Позже защитник провёл за «трёхцветных» ещё один матч на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2021
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