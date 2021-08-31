​Сауль переходит в «Челси»

В ближайшие часы «Челси» объявит о переходе в свои ряды из «Атлетико» полузащитника Сауля. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо, Сауль скоро прибудет в Лондон для подписания контракта. Личные условия договора уже были согласованы.

По данным журналиста, «Челси» арендует Сауля у «Атлетико» за 5 миллионов евро. Другие подробности Романо пообещал сообщить дополнительно.

26-летний Сауль оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро. Он является воспитанником «Атлетико» и пока не играл за другие клубы, если не учитывать сезон 2013/2014, который хавбек провёл в аренде в «Райо Вальекано».