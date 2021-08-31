​Гантели, пиво и мороженое: чем раньше платили за трансферы футболистов

Остаются считанные часы до того момента, как в Европе закроется летнее трансферное окно. В условиях пандемии коронавируса финансовые возможности многих клубов ограничены, так что им приходится работать на рынке с поправкой на текущие реалии. Впрочем, в мире трансферов далеко не всегда всё решали только деньги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о некоторых необычных сделках из прошлого.

Иан Райт

В 1991 году за трансфер забивного форварда Иана Райта «Арсенал» заплатил «Кристал Пэлас» 2,5 миллиона евро. Тридцать лет назад это было рекордное вложение «канониров» на рынке. Впрочем, шестью годами ранее «Пэлас» удалось заполучить Райта без финансовых затрат. Тогда «орлы» убедили «Гринвич Боро» отпустить талантливого футболиста за набор гантелей.

Тони Каскарино

В наши дни Тони Каскарино пишет колонки в СМИ и является телевизионным экспертом. Но раньше Каскарино был футболистом и даже играл за такие клубы как, например, «Челси» и «Марсель». В начале восьмидесятых годов прошлого века Тони заприметил «Джиллингем». Чтобы заполучить молодого игрока, клубу пришлось приобрести для «Крокенхилла» новый комплект формы, а также передать немного металла для починки базы.

Джулиано Грациоли

В девяностых годах прошлого столетия Джулиано Грациоли, игравший на позиции нападающего, переходил в аренду из «Питерборо» в «Стивенэйдж». Пол Фэйркло, который тогда был главным тренером «Стивенэйджа», рассказывал, что в рамках этой сделки клубу пришлось передать сладкий батончик «Марс» и три пачки чипсов. Похоже на байку, но всё же интересно.

Джо Коллинз

Форвард Джо Коллинз по ходу своей карьеры поиграл во многих странах. Начинал же он свой путь на профессиональном уровне в «Твенте». За молодого игрока в 2002 году «Твенте» рассчитался не деньгами, а энциклопедиями. Клуб «ВВ ДЕС», где Коллинз занимался на молодёжном уровне, подарил эти энциклопедии местной школе.

Эрни Бленкинсоп

Эрни Бленкинсоп ушёл из жизни ещё в 1969 году. В конце двадцатых и начале тридцатых годов прошлого столетия он играл за сборную Англии. Свою профессиональную карьеру Бленкинсоп начал довольно необычно. «Халл Сити» приобрёл Эрни у «Кадворта» за 100 фунтов стерлингов и бочку пива.

Франко ди Санто

Франко ди Санто не смог сделать карьеру в «Челси». За первую команду «пенсионеров» в 2008-2009 годах он провёл только 16 матчей и при этом ни разу не забил. Когда ди Санто только подавал надежды, чилийский клуб «Аудакс Итальяно» переманил футболиста в свои ряды за две сетки для ворот и 40 литров краски.

Хью Макленахан

В 1927 году «Манчестер Юнайтед» удалось пригласить в свои ряды полузащитника Хью Макленахана. Этому поспособствовал Луи Рокка, который с конца XVIII и чуть ли не до средины пятидесятых годов XIX века работал в манкунианском клубе на разных должностях. Помимо работы в «МЮ», у Луи был бизнес по изготовлению мороженого. «Стокпорт Каунти» получил за трансфер Макленахана три холодильника с мороженым.

Алексей Антоненко по материалам The Sun.