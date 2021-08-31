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Премьер-лига

«Брайтон» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»

31 Августа 2021 • 15:26 Комментировать
Брентфорд
...
Брайтон
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11.09 17:00

«Брайтон» подписал полузащитника «Хетафе» Марка Кукурелью, передаёт пресс-служба английского клуба.

Испанец подписал контракт до 2026 года. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер Кукурельи обошёлся «Брайтону» в 18 миллионов евро.

Игрок является воспитанником «Барселоны». В чемпионате Испании он также выступал за «Эйбар» и «Хетафе», откуда перешёл в «Брайтон». В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в Ла Лиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что после трёх стартовых туров АПЛ «Брайтон» расположился на восьмом месте, имея в своём активе шесть очков.

 

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