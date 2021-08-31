«Брайтон» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»

«Брайтон» подписал полузащитника «Хетафе» Марка Кукурелью, передаёт пресс-служба английского клуба.

Испанец подписал контракт до 2026 года. Портал Transfermarkt сообщает, что трансфер Кукурельи обошёлся «Брайтону» в 18 миллионов евро.

Игрок является воспитанником «Барселоны». В чемпионате Испании он также выступал за «Эйбар» и «Хетафе», откуда перешёл в «Брайтон». В прошлом сезоне он сыграл 37 матчей в Ла Лиге, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что после трёх стартовых туров АПЛ «Брайтон» расположился на восьмом месте, имея в своём активе шесть очков.