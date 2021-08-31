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Премьер-лига

Кавани ведёт переговоры с испанским грандом

31 Августа 2021 • 13:19 Комментировать

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может покинуть английский гранд после возвращения португальца Криштиану Роналду на «Олд Траффорд».

По сообщениям в твиттер-аккаунте B/R Football, 34-летний уругвайский голеадор имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Интерес к нападающему проявляет каталонская «Барселона». Стороны уже вступили в переговоры.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман заявил, что атакующая линия команды нуждается в усилении.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Кавани сыграл 26 матчей, забил десять мячей и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2021
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