Кавани ведёт переговоры с испанским грандом

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может покинуть английский гранд после возвращения португальца Криштиану Роналду на «Олд Траффорд».

По сообщениям в твиттер-аккаунте B/R Football, 34-летний уругвайский голеадор имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Интерес к нападающему проявляет каталонская «Барселона». Стороны уже вступили в переговоры.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман заявил, что атакующая линия команды нуждается в усилении.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Кавани сыграл 26 матчей, забил десять мячей и отдал три ассиста.