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Премьер-лига

Первые слова Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

31 Августа 2021 • 12:18 Комментировать (3)

Португалец Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свой переезд на «Олд Траффорд».

«Этот клуб всегда находился в моем сердце. Я получил множество сообщений после анонса трансфера. Горю желанием выйти на поле «Олд Траффорд» перед заполненными трибунами. Хочу снова увидеть местных болельщиков. С нетерпением жду этого момента. Уверен, что команду ждет удачный сезон», - передает слова 36-летнего нападающего пресс-служба «красных дьяволов».

Криштиану подписал с манкунианцами контракт по схеме «2+1». Его трансфер обошелся английскому гранду в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
31 Августа 2021 в 12:26
Ага... Еще недавно в твоем сердце был МС Пепа.... А теперь ты будешь в полной жопе... Хе...
Platinum9
31 Августа 2021 в 12:43
Судя по количеству комментов про него, ты явно хочешь чтобы он был у тебя там где ты ему пожелал быть ?
Милка
31 Августа 2021 в 13:52
Привет))) ты чего сливаешься,ляснутый?
Хе-хе…
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