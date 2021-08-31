Первые слова Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Португалец Криштиану Роналду, вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», прокомментировал свой переезд на «Олд Траффорд».

«Этот клуб всегда находился в моем сердце. Я получил множество сообщений после анонса трансфера. Горю желанием выйти на поле «Олд Траффорд» перед заполненными трибунами. Хочу снова увидеть местных болельщиков. С нетерпением жду этого момента. Уверен, что команду ждет удачный сезон», - передает слова 36-летнего нападающего пресс-служба «красных дьяволов».

Криштиану подписал с манкунианцами контракт по схеме «2+1». Его трансфер обошелся английскому гранду в 15 миллионов евро.