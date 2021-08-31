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Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Роналду официально

31 Августа 2021 • 11:54 Комментировать (2)

Португальский бомбардир Криштиану Роналду поставил подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте манкунианского гранда.

36-летний нападающий заключил с «красными дьяволами» трудовое соглашение до лета 2023 года с возможностью продления сотрудничества на один сезон.

Ранее стала известна сумма трансфера КриРо в английский клуб. «МЮ» заплатит туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро.

Португалец вернулся на «Олд Траффорд» после долгого перерыва. Криштиану выступал за команду с 2003 по 2009 год, после чего перебрался в мадридский «Реал».

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Spirit
31 Августа 2021 в 12:28
Молодец, это лучше чем Спортинг или МЛС, и не хуже, чем буксующий Ювентус, где почему - то все решили, что в неудачах клуба виноват Роналду. Интересно, что сможет показать Роналду в этом сезоне в АПЛ!?
CAspEr
31 Августа 2021 в 12:22
Удачи CR7!!! Рад за поклонником МЮ, Легенда дома!!!
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