Португальский бомбардир Криштиану Роналду поставил подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на официальном сайте манкунианского гранда.

36-летний нападающий заключил с «красными дьяволами» трудовое соглашение до лета 2023 года с возможностью продления сотрудничества на один сезон.

Ранее стала известна сумма трансфера КриРо в английский клуб. «МЮ» заплатит туринскому «Ювентусу» 15 миллионов евро.

Португалец вернулся на «Олд Траффорд» после долгого перерыва. Криштиану выступал за команду с 2003 по 2009 год, после чего перебрался в мадридский «Реал».